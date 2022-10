Парис Хилтън била подложена на сексуално насилие в училище

Парис Хилтън отново разказва за мъчителното си преживяване в училище Provo Canyon School, като този път обвинява служители в сексуално насилие над нея и други ученици.

В ново интервю за "Ню Йорк Таймс", публикувано във вторник и посветено на психиатричните грижи за тийнейджъри, наследницата твърди, че членовете на персонала на училището-интернат в Юта насилствено са "извършвали медицински прегледи" на нея и други ученички. "Много късно през нощта, около три-четири часа, те отвеждаха мен и други момичета в тази стая и правеха медицински прегледи". Хилтън продължава да твърди, че "дори не е имало лекар", а "няколко различни членове на персонала, които ни караха да лежим на масата и си слагаха пръстите вътре в нас". Започвайки да се разплаква, звездата продължи: "И не знам какво правеха, но определено не беше лекар. Беше наистина страшно и това е нещо, което наистина бях блокирала в продължение на много години. Но сега то се връща постоянно и аз мисля за него. И сега, като гледам назад като възрастен, това определено беше сексуално насилие".

След публикуването на статията Хилтън продължи да разказва по-подробно за преживяното в туитър, като написа, че когато е била "лишена от сън и подложена на тежки медикаменти", е била "принудена да легне на подплатена маса", да разтвори крака и да "се подложи на преглед на шийката на матката". Тя продължава: "Плаках, докато ме държаха. Те просто казваха: "Замълчи. Мълчи. Спри да се бориш." Това беше повтарящо се преживяване не само за мен, но и за други преживели. Бях изнасилена и плача, докато пиша това, защото никой, особено дете, не бива да бъде сексуално малтретиран. Детството ми беше откраднато и ме убива, че това все още се случва на други невинни деца. Важно е да разкажа за тези болезнени моменти, за да мога да се излекувам и да помогна да се сложи край на това насилие."

I opened up in a @NYTimes video about something I’ve never discussed before. At Provo Canyon School, I was woken up in the middle of the night by male staff who ushered me into a private room and performed cervical exams on me in the middle of the night. https://t.co/mWxF8Pvmaw — ParisHilton (@ParisHilton) October 11, 2022

Тези обвинения излязоха наяве за първи път през септември 2020 г. с излизането на документалния филм на Хилтън в YouTube Originals, "Това е Парис", в който тя подробно описва преживяванията си в интерната. Като тийнейджърка тя прекарва 11 месеца в учебното заведение.

"От момента, в който се събудих, до момента, в който си легнах, беше целодневно крещене в лицето ми, викане по мен, непрекъснато изтезание. Персоналът казваше ужасни неща. Непрекъснато ме караха да се чувствам зле и ме тормозеха. Мисля, че целта им беше да ни сломят. И те упражняваха физическо насилие, удряха ни и ни душеха. Искаха да всеят страх у децата, за да сме прекалено уплашени да не им се подчиняваме".

Четирима от бившите съученици на Хилтън също се появяват в документалния филм, като твърдят, че са били насилствено хранени с лекарства и държани с белезници. По думите ѝ, когато персоналът чул слухове, че Хилтън планира да избяга, тя била поставяна в изолатор "понякога по 20 часа на ден".

В дните след излизането на документалния филм, на 17 септември 2020 г., Provo Canyon School публикува изявление, което гласи отчасти: "Ние не одобряваме и не насърчаваме никаква форма на злоупотреба. Всяко предполагаемо/подозирано малтретиране се докладва незабавно на нашите държавни регулаторни органи, на правоприлагащите органи и на Службата за закрила на детето, както се изисква. Ние се ангажираме да предоставяме висококачествени грижи за младежи със специални и често сложни емоционални, поведенчески и психиатрични нужди."