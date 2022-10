Джей Ло и Бен Aфлек се появиха на ревюто на Ралф Лорън облечени в тон (Видео, снимки)

Дженифър Лопес и Бен Афлек поразиха със стил, отбелязва списание "People".

Двойката, която се ожени на 16 юли, пристигна в тоалети, които си отиваха, на ревюто на Ралф Лорън в четвъртък в Южна Калифорния.

За шоуто, което отпразнува Света на Ралф Лорън и колекциите за пролетта на 2023 г., 53-годишната Лопес бе облечена в елегантна рокля на райе, допълвайки визията с класическа черна шапка тип федора и чанта клъч.

50-годишният Афлек беше в черен костюм с подходяща черна вратовръзка. Двамата бяха снимани да се гледат влюбено в очите, хванати за ръце.

Напоследък се заговори за това, че певицата се опитва да поправи стила на Афлек и навика му да носи небрежни дънки и тениски и да го запали за света на модата.

Те са известни фенове на Ралф Лорън, който днес навършва 82 години, информира dir.bg.