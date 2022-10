И Тина Търнър се превърна в кукла Барби (Снимки)

Още една рок звезда се превръща в Барби с новата кукла Тина Търнър от Mattel, обявена днес.

Куклата Барби "Тина Търнър", част от серията "Музика" на компанията за играчки, представя певицата, носителка на "Грами" и оглавяваща класациите, в облеклото, което носеше в емблематичния клип към песента "What's Love Got to Do With It", посветен на 40-годишнината от създаването на песента. Тя носи черна мини рокля, дънково яке, прозрачен черен чорапогащник и черни токчета. Най-забележителната част от куклата е характерната за Мини Тина обемна и текстурирана коса - стил, който тя често използваше през 80-те години, когато се превъплъти в соло изпълнителка, съобщи Variety.

"Използвахме много екранни снимки, за да видим косата от всички ъгли", казва в изявлението си дизайнерът Бил Грийнинг. "Включихме много топиране и лак за коса!"

Песента, която става първият и единствен сингъл №1 на певицата в класацията Billboard Hot 100 през 1984 г., е и заглавието на биографичния филм за Търнър от 1993 г. с Анджела Басет в главната роля. Тя взима три награди "Грами" за песента през 1985 г.

"Барби с гордост почита ненадминатата кариера на "Кралицата на рокендрола" с кукла Барби @TinaTurner", написа Mattel в Instagram. "Колекционерите и феновете на музиката могат да отпразнуват музикалната икона с новата знакова кукла".

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Barbie (@barbie)

Мини Тина се присъединява към други артисти в размер на кукла в серията "Музика", като Дейвид Боуи и Глория Естефан.