Хайди Клум и дъщеря ѝ с първа фотосесия по бельо заедно (Видео, снимки)

Хайди Клум и нейната дъщеря Лени, на 18, са звездите в новата знойна кампания за бельо Intimissimi, пише Page Six. Oh my, supermodel #HeidiKlum and her daughter Leni Klum footage from the pair's recently lingerie shoot for the Italian brand #Intimissimi 😳 pic.twitter.com/zykmSlfyr4 — Mr Pål Christiansen 🇳🇴😍🇬🇧 (@TheNorskaPaul) October 12, 2022

49-годишният модел показа прочутата си фигура в черен сутиен и бикини, украсени с женствена бяла дантела, докато наследничката й Лени показа извивките си в два различни дантелени комплекта в черно и бяло.

И майката, и дъщерята показаха естествен грим и дълги падащи къдрици в снимките. Хайди подсказа за сътрудничеството с дъщеря си в Инстаграм в неделя, публикувайки снимка на двете, облечени в халати на снимачната площадка и с гръб, обърнат към камерата.

„Имаме нещо много @intimissimiofficial, което излиза утре!!!!“ написа бившият ангел на Victoria's Secret, добавяйки хаштаговете #Motheranddaughter, #unconditionallove и #specialmoment, предаде Вести.бг. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Heidi Klum (@heidiklum)

Съдията на „America's Got Talent“ и нейната дъщеря не са единствените звезди, които са позирали за марката; в предишни реклами са участвали Сара Джесика Паркър, Ирина Шейк и Дакота Джонсън.

Това далеч не е първият път, когато майка и дъщеря застават рамо до рамо, въпреки че това е първата съвместна снимка на двете по бельо. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Intimissimi (@intimissimiofficial)

Хайди позира с дъщеря си на корицата на Vogue Германия през декември 2020 г.

Супермоделът ражда Лени от италианския бизнесмен Флавио Бриаторе, въпреки че е отгледана от втория си баща Сийл, с когото все още е близка. Той и Хайди се разведоха през 2014 г., а супермоделът по-късно се омъжи за рок звездата Том Каулиц през 2019 г. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Heidi Klum (@heidiklum)

Изглежда, че звездата на Лени изгрява –тя дефилира на първото си ревю и грейна на корицата на Harper’s Bazaar Германия през изминалата година.