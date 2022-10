Актьорът Александър Сано си публикува в профила във фейбсук странна снимка. Вероятно с някое от нашумелите приложения той е преработил свой кадър и показа как би изглеждал като остарял и побелял.

Сано написа: "Hello from the future. Alexander Sano in 2083".

Постът му събра стотици коментари и развесели редица фенове.