Хейли Бийбър и Селена Гомез опровергаха слуховете за вражда помежду им (Снимки)

Хейли Бийбър и Селена Гомез разбиха Интернет с новата си снимка. Тя е публикувана от фотографа Тирел Хамптън в неделя, на нея се вижда как Хейли и Селена позират усмихнати пред камерата, докато са на събитие в музея на Академията в Лос Анджелис, пише ET online.

„Обрат на сюжета", написа Хамптън за снимката.

Източник казва, че Хейли и Селена са искали да покажат, че между тях „вече няма лоши чувства“.

„Селена и Хейли бяха супер готини заедно. И двете продължават напред и са щастливи в живота си“, сподели източникът. „Те искаха да покажат на света, че вече няма лоши чувства между тях.“

„Джъстин е много щастлив от факта, че всички те могат да продължат спокойно напред “, каза източникът.

Снимката идва само две седмици след като Хейли беше откровена в подкаста Call Her Daddy миналия месец за тормоза, с който се сблъсква от феновете както на съпруга си, така и на известната му бивша приятелка, заради обвиненията, че е застанала между поп звездите и тяхната дългогодишна връзка, предаде Вести.бг.

В крайна сметка Хейли споделя, че се справя с омразата, като остава фокусирана върху себе си и връзката си.

„Те никога не са съсипвали нещо мое“, казва тя за онлайн критиците. „Те не съсипват живота ми, не съсипват щастието ми и това, мисля, е истинската победа над нещата. Вие всъщност не отнемате нищо от мен. Така че това е, с което продължавам да вървя напред ."

Относно онлайн омразата, за която Хейли говори, само няколко дни след излъчването на подкаста, от TikTok Селена сподели: „Мисля, че някои от нещата, които говорите са подли и отвратителни и не е честно спрямо никого. Никога не трябва да се говори по този начин”.

„Ако подкрепяте Rare“, продължава тя, споменавайки нейната модна линия, „не мога да ви благодаря достатъчно, но знайте, че това означава много за мен. И това е – думите имат значение. Наистина имат значение.“

Селена също така твърди, че думите на омразата не идват от нея и напомни на феновете и последователите си, че тя подкрепя милите думи и те също трябва го направят.