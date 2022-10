Доналд Тръмп: Кание Уест има нужда от професионална помощ

Продължаващият публичен срив и антисемитските изблици на Кание Уест, станаха твърде крайни дори за най-безкомпромисните и склонни към скандали поддръжници на известния рапър. Това вече включва лидера на Републиканската партия Доналд Тръмп, който се хвалеше, че Уест е негов приятел от дълго време, съобщава "Rolling Stone".

Откакто Уест сипе тиради в Twitter, че планира да направи "death con 3" на евреите, бившият президент Доналд Тръмп, коментира пред доста хора, че Уест се държи като луд и че има нужда от професионална помощ, според два източника, запознати с казуса.

Коментарите на бившия президент са направени преди антисемитизмът на Уест да достигне ново ниво в интервю, публикувано този уикенд. В шоуто "Drink Champs" Уест заяви, че не приема обвиненията в антисемитизъм, защото той също е евреин "каквато е кръвта на Христос". След това той каза, че еврейският народ контролира всички аспекти на медиите и шоубизнеса и че те "притежават Черния глас" - израз, често използван от неонацистите, касаещ афро-американската общност.

"Евреите притежават Черния глас, независимо дали е заради това, че сме облечени с риза на "Ralph Lauren", или всички ние сме подписали договор със звукозаписна компания, или имаме еврейски мениджър, или сме подписали с еврейски баскетболен отбор, или правим филм за еврейска платформа като Дисни", каза Йе.

"Уважавам това, което еврейският народ е направил и как те са се обединили като народ", добавя рапърът, твърдейки, че евреите са се сдобили с пари като адвокати на Уолстрийт, които даже биха развели хора, докато католиците не биха.

"Спомням си, че Бен Хоровиц (бизнесмен, блогър-бел.а) ми се обади след албума на Джей Зи "4:44" и каза: "Не съм чул Джей да предава еврейски бизнес тайни." Ако някой ми каже "Искам да ти кажа това, но е тайна", аз отвръщам: "Не съм твоят личен хард диск. Ако това да е тайна, не ми казвай", обяснява още Йе.

Размишленията му за еврейския народ не спират дотук. Той също така обсъди ролята, която евреите играят в музикалната и развлекателната индустрия и как се предполага, че са задържали чернокожите артисти, за да могат да правят пари от тях за еврейската общност.

"Еврейската общност, особено в музикалната индустрия и развлекателния бизнес, взимат някой от нас, най-умният от нас, който може да нахрани цяло село, и ни доят докато умрем. И тогава синът на Стиви Уондър трябва да си потърси работа", обясни Йе.

"Но Камерън Азоф, синът на Ървинг Азоф, получи работа в "Apple". Заради баща му, който е бивш главен изпълнителен директор на Live Nation (водеща световна развлекателна компания за концерти и турнета на звездите- бел. а). И ние трябва да създадем нашите собствени връзки", смята рапърът.