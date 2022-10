Знаехте ли, че тези звезди имат близнаци? (Снимки)

Звездните близнаци получават двойна доза модни, актьорски и музикални постижения. А вие знаехте ли, че тези звезди имат близнаци?

Мери-Кейт и Ашли Олсън

Сестрите се прочуха за първи път като Мишел Танър в "Пълна къща". След това те участваха в множество тийнейджърски филми като "Passport to Paris" и "It Takes Two", както и в хитовия сериал на Nickelodeon "Two of a Kind".

Като пораснаха, сестрите навлязоха в света на модата, като стартираха успешни марки като The Row и Elizabeth and James.

Рами и Сами Малек







Рами Малек е носител на "Оскар", злодей от "Джеймс Бонд" и гадже на Луси Бойтън, а неговият брат близнак Сами Малек е учител в Лос Анджелис.

Хънтър и Скарлет Йохансон



Може и да са близнаци, но няма много неща, по които си приличат.

Като начало Хънтър е с 12 см по-висок от известната си сестра и макар че в миналото е участвал в телевизионни предавания, братът на звездата от "Black Widow" е по-скоро политик, тъй като е помагал на бившия президент Барак Обама в кампанията му през 2008 г. и е работил като обществен организатор в Манхатън.

Дилън и Коул Спраус

Някога близнаците бяха известни с участието си в сериала "Лудориите на Зак и Коди". След като завършва Gallatin School of Individualised Study в Нюйоркския университет, Коул се присъединява към "Ривърдейл" и според съобщенията има връзка с Ари Фурние, след като се разделя с приятелката си Лили Рейнхарт. Междувременно Дилън, който също продължава да се занимава с актьорско майсторство, е във връзка с модела Барбара Палвин.

Аштън и Майкъл Кътчър



Почти никой не знае, че Аштън Къчър има брат близнак.

Братът на актьора - Майкъл Къчър, страда от церебрална парализа и прекарва дните си, като изнася мотивационни речи на млади хора с увреждания, пише Elle.