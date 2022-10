Род Стюарт нае и обзаведе дом за украински бежанци

Той каза пред "The ​​Mirror", че планира да се занимава с конфликта в Украйна като част от турнето, като посвети концерти на страната и нейния народ, предава Дир.бг .

Rod Stewart rents home for 'lovely' Ukrainian refugee family-of-seven and pays all bills https://t.co/EQGJLCzAsd