Тийн звездата Зак Ефрон прави скок към мейнстрийм киното

Има много тийн звезди, но една от малкото, които се открояват през последните години, е Зак Ефрон. Интересувайки се от актьорско майсторство от ранна възраст, той е активен участник в сценичните продукции на гимназията си.

След няколко гостувания по телевизията е необходим само един телевизионен филм, за да се промени кариерата на Ефрон и той да се утвърди като звезда. Филмът е попкултурният феномен за тийнейджъри "High School Musical" на Disney Channel и катапултира Ефрон до голяма слава и популярност. От малкия старт в първия филм до успешната трилогия, "High School Musical" печели възторжени отзиви за актьора, а също така и признанието на критиката.

След като дълго време е бил любимец на тийнейджърите, Ефрон прави скок към мейнстрийм киното с хитовия филм "Hairspray". След като изиграва главната роля в този филм, той се появява в няколко други, като "17 Again" и "The Lucky One", чрез които се утвърждава като талантлив актьор. Оттогава насам се снима в няколко филма в различни жанрове. С всеки следващ филм Ефрон доказва качествата си, като прави плавен преход от тийнейджърски сърцеразбивач от канала на Дисни до уважаван холивудски актьор от мейнстрийма.

Закари Дейвид Александър Ефрон, по-известен като Зак Ефрон, е американски филмов и телевизионен актьор. Той е роден на 18 октомври 1987 г. в Сан Луис Обиспо, Калифорния, и е син на Дейвид Ефрон и Старла Баскет.

Учи в института в калифорнийския град Арройо Гранде. На 11-годишна възраст баща му го мотивира да опита да играе, затова започва да прави театрални представления в училище. Уроците по пеене и актьорско майсторство скоро довеждат до участие в постановката, която има 90 представления. След като се появява на сцената в "Питър Пан", "Музикантът" и други, бързо следват гостуващи роли в телевизионни сериали, сред които "Светкавицата" (2002), "Спешно отделение" (1994), "От местопрестъплението": Маями (2002) и The Guardian (2001). След като гостува в няколко епизода на Summerland (2004), Зак се присъединява към редовния актьорски състав.

Зак Ефрон учи и в Тихоокеанската консерватория за сценични изкуства - училище, намиращо се в Санта Мария, Калифорния.

През 2006 г. завършва гимназията "Аройо" в Сан Анджело и веднага е приет в Университета на Южна Калифорния, където окончателно решава да отложи следването си, за да се посвети на актьорството и да работи по филмови проекти.

Кариера

Ефрон става известен с участието си в оригиналния филм на Disney Channel "Училищен мюзикъл" през същата година, в която завършва, за който печели наградата Teen Choice за Breakout Star. Завръща се в ролята на Трой Болтън в "Мюзикъл за гимназията 2" през 2007 г., който чупи рекордите на кабелната телевизия със 17,5 милиона зрители.

След това Ефрон участва във филма на Ричард Линклейтър "Аз и Орсън Уелс" (2008 г.), адаптация на романа на Робърт Каплоу, чиято премиера е посрещната с възторжени отзиви на филмовия фестивал в Торонто през 2008 г.

Същата година той води филма на Кени Ортега "Училищен мюзикъл: На прага на колежа" (2008 г.), който поставя боксофис рекорд за най-касов премиерен уикенд на мюзикъл.

През 2012 г. Ефрон изпълнява главната роля в "Талисманът" (2012), филмова адаптация на романа на Никълъс Спаркс, като играе морски пехотинец, който се завръща в Северна Каролина след служба в Ирак в търсене на непозната жена, за която вярва, че е била негов талисман за късмет по време на войната.

Предоставя гласа си и на анимационния филм "Лоракс" (2012) на д-р Сюс и участва в трилъра "Вестникарчето" (2012) на Лий Даниелс, заедно с Никол Кидман, Джон Кюсак, Матю Макконъхи и Скот Глен, както и във филма "Либерални изкуства" (2012) на Джош Раднор, чиято премиера е посрещната с възторжени отзиви на филмовия фестивал "Сънданс". Друг независим филм, в който участва, "На всяка цена" (2012), излиза на екран през 2013 г.

Зак участва заедно със Сет Роугън в хитовата комедия "Да разлаем съседите", оглавява драмата Светът е наш, а през 2016 г. се снима в три комедии "Ох, на дядо!" (2016), Да разлаем съседите още веднъж и "Майк и Дейв си търсят гаджета" (2016), и участва срещу Хю Джакман и Зендая в музикалната драма Най-великият шоумен (2017), посветена на шоумена П. Т. Барнъм.

Ролите на Зак през 2019 г. включват поддържаща роля във филма на Хармъни Корин "The Beach Bum" (2019) и ролята на серийния убиец Тед Бънди в биографичната драма на Джо Берлингер "Нечовешко зло" .

Личен живот

Зак се е срещал с доста модели и актриси. Ето един поглед назад към някои от връзките на Зак:

Ванеса Хъджънс (2005-2010 г.)

Разбира се, не е нужно да ви напомням, че в началото на 2000 г. Зак Ефрон и Ванеса Хъджънс се срещаха в продължение на 5 години. Двойката се запознава на снимачната площадка на филма "Мюзикъл за гимназията", когато са още тийнейджъри, но прекратява отношенията си през декември 2010 г. Оттогава насам двамата са "напълно изгубили контакт".

Наскоро Ванеса коментира колко е благодарна, че се е срещала със Зак Ефрон, когато го е направила. В интервю за подкаста The Hollywood Reporter Awards Chatter Ванеса каза, че връзката ѝ е помогнала да се справи с внезапното си издигане до звездна величина. Въпреки че връзката им в крайна сметка приключва, Ванеса споделя, че когато се запознава със Зак, между тях веднага се появява химия.

Лили Колинс (2012-2013 г.)

Въпреки че връзката им никога не е била официално потвърдена, те често са били виждани заедно, държали са се за ръце в Дисниленд и дори са прекарали заедно Деня на влюбените през 2012 г.

Сами Миро (2014-2016 г.)

През 2014 г. Зак започва да се среща с модела Сами Миро. Двамата бяха абсолютно очарователни заедно, а Сами споделяше много от връзката им в социалните медии. Двамата се разделиха през 2016 г., след около две години връзка. Зак изтри всичките си снимки със Сами от Инстаграм и дори я премахна от профила си, което накара мнозина да мислят, че връзката им не е приключила по най-добрия начин.

Ванеса Валадарес (2020-2021 г.)

Зак и Ванеса първоначално предизвикват слухове за романс през лятото на 2020 г., след като са забелязани заедно в Байрон Бей, Австралия, където се срещат. Нещата очевидно стават сериозни много бързо и за двойката дори се говореше, че иска да си купи къща заедно. След това, през ноември 2020 г., се съобщава, че са се разделили поради проблеми с разстоянието. Зак е трябвало да напусне Байрон Бей, за да снима нов филм, и лятната им афера е приключила.