Скъпи ли са дрехите на принцеса Шарлот?

Кралските семейства харчат солидни суми, когато става въпрос за гардероба им. Обикновено детските дрехи са по-евтини от тези за възрастни. Когато става дума обаче за британската принцеса Шарлот, нещата не стоят по този начин, пише сайтът cheatsheet.com.

Нейните дрехи са скъпи и внимателно подбирани. Но колко точно харчат принц Уилям и Кейт Мидълтън за дрехите на младата принцеса?

Трябва да се отбележи, че кралското семейство не получава никакви дрехи безплатно. Има много строги правила за даването на подаръци на семейството и дрехите са елемент, който не може да бъде приет. Членовете на семейството обаче имат стилисти, които могат да поискат тоалети. Членовете на кралското семейство могат да пробват каквото искат и да решат какво искат да облекат за дадено събитие, но не могат да задържат нищо, без да платят. Неизбраните тоалети се връщат, а запазените се заплащат.

Уил и Кейт обличат децата си със стил, но някои тоалети са по-скъпи от други. Шарлот носеше рокля на сватбата на Пипа Мидълтън, която струваше 363 долара. Добавете шапката, обувките и жилетката към микса, който тя носеше заедно с тях, и тоалетът каца на около 600 долара. (Сватбеното облекло на принц Джордж не беше много по-малко, струваше около 485 долара.)

Шарлот носеше много по-скромна рокля, за да посрещне новородения си брат, принц Луис, през април 2018 г. Синята рокля на Little Miss Alice, която носеше, се продаваше само за 63 долара. Това е скъпо за детски дрехи, но не е лудо скъпо. За портрета на Шарлот на втория й рожден ден тя носеше пуловер, който струваше само 25 долара. Всичко, което Шарлот носи, е очарователно, но не е напълно недостъпно.

Въпреки че няма окончателна цена за това колко пари харчат Уил и Кейт за гардероба на Шарлот всяка година, очевидно е, че не е толкова, колкото струва гардеробът на Кейт. Според докладите майката на три деца е похарчила около 160 000 долара за гардероба си през 2017 г. Въпреки повтарящите се тоалети и правенето на някои скромни покупки, Кейт все още харчи много за дрехи.