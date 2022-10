Ролс-Ройсът на Фреди Меркюри се продава на търг

Феновете на класическите автомобили и рок музиката очакват с нетърпение предстоящия на 8 ноември търг на „Сотби'с“ в Лондон. Сред предложенията е Rolls-Royce Silver Shadow от 1974 г., който е бил собственост на легендарния Фреди Меркюри.

Притежаван от рок звездата от 1979 г. до смъртта му през 1991 г., автомобилът се продава така, както е напуснал фабриката.

Под капака си има V8 със 190 к.с.

Freddie Mercury's personal 1974 Rolls-Royce Silver Shadow will cross the block at RM Sotheby's London on November 5, 2022. All proceeds from the car will benefit the Superhumans of Ukraine charity. https://t.co/GOZ2VSBJ5V pic.twitter.com/sUCf2u6gSK — RM Sotheby's (@rmsothebys) October 12, 2022

Въпреки че певецът никога не е имал шофьорска книжка, той е ползвал лично колата, возен от шофьор.

Колата е закупена от компанията на Фреди Goose Productions Ltd през 1979 г. и е поддържана от Мери Остин, бившата партньорка на певеца.

Писмо от Джим Бийч, дългогодишен мениджър на Куийн, потвърждава, че колата е била на рок звездата.

След смъртта му ролсът е използван от сестрата на Фреди Кашмира Кук до 2013 г., когато настоящият собственик я купува на търг.

Той обаче изглежда съхранявал скъпото возило повече като сувенир, отколкото като кола, защото се твърди, че дълго време колата е била на склад.

Това означава, че бъдещият купувач би било най-добре да откара лимузината на сервиз, където да бъде прегледана обстойно и обслужена, преди да я кара.

„Сотби'с“ е обявила търгът за 5 ноември, като всички приходи от продажбата ще отидат в Superhumans Center, благотворителна организация, създадена за предоставяне на помощ в Украйна, съобщи "Телеграф".