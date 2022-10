Фенове на Кейти Пери са притеснени, че е робот (Видео)

Феновете на певицата Кейти Пери са притеснени, че изпълнителката всъщност може да е робот. Поводът за тези притеснения дойде от последния концерт на поп звездата, в когото Кейти "изгуби" контрол над едното си око.

#KatyPerry: Eye of the #Pfizer. Almost sad if she wasn’t another crazy cultist pic.twitter.com/UvUIqy0mIw — DontComply 🕳 (@DontComply) October 24, 2022

Видео показва как едното око на певицата се затваря няколко пъти, а Пери се опитва да го отвори, дърпайки слепоочието си. Накрая певицата успя да повдигне клепача си и да задържи окото си отворено.

Видеото се разпространи скорострелно в социалните мрежи и беше посрещнато от безброй коментари от феновете на певицата, пише Page Six.

"Клонингът й се повреди. Малко е плашещо", пише фен в Тик Ток.

"Изглежда, че роботът й има бъг", се казва в друг коментар.

Вестник Irish Mirror обяви твърденията, че Пери е робот за "неоснователни". Според тях странният инцидент се дължи на лепило за мигли на долния клепач и певицата е дърпала слепоочието си, за да го освободи.

Фенове на певицата припомниха, че Кейти сподели за проблем с окото си миналата година в предаването American Idol, в което певица бе жури. Пери разказа на участник в предаването, че страда от така нареченото "мързеливо око" - състояние, при което мозъкът и очите не работят заедно.