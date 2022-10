Мария Бакалова празнува 2 години, откакто се преместила за постоянно в САЩ

С пост в своя фейсбук профил актрисата Мария Бакалова обяви, че днес се навършват 2 години от официалното й преместване в САЩ.

Мария е първата българска актриса с номинация за „Оскар“ за участието си във филма „Борат 2“, с номинации още за „Златен глобус“ и Британската филмова академия.