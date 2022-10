Мъск влезе в "Туитър" с мивка (Видео)

Милиардерът Илон Мъск влезе в сградата на "Туитър" с мивка. Шефът на "Тесла" публикува видео в профила си в туитър, в който се вижда как влиза в сградата на компанията, носейки в ръцете си мивка.

Мъск купи социалната мрежа за 44 млрд. долара, а сделката трябва да бъде финализирана до 28 октомври. Очаква се той да намали персонала на "Туитър" до малко над 2000 души, а към момента там работят 7500.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Милиардерът заяви по-рано този месец, че ще спази споразумението си да свали Туитър от борсата, с което сложи край на продължилата месеци съдебна битка за сделката. Дори ако Мъск не се окаже собственик на Туитър, компанията ще трябва да съкрати част от персонала си, за да намали разходите, твърди Вашингтон пост.