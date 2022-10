Вокалистката на Nightwish Флор Янсен е с рак на гърдата

Вокалистката на Nightwish Флор Янсен е болна от рак на гърдата. Това написа самата тя в пост във фейсбук.

"Думата "рак" е шокираща. Всичко, което сте намирали за важно в живота преди диагнозата, се променя драстично за минути. Сега просто искам да бъда здрава отново. Искам да видя как дъщеря ми расте и се превръща в жена. Искам да живея!

И най-страшната част от всичко това е, че мислех, че съм здрава. Не чувствах, че имам рак. Не знаех, че го имам докато, като жена на възраст над 40, не отидох на стандартен мамографски профилактичен преглед - нещо, което се предлага в много държави, някъде дори безплатно.

Ако не бях отишла на преглед, туморът нямаше да бъде открит. След една година вече можеше да се е разраснал много и мисълта за това ме накара да споделя историята си с вас. Мамограмата спасява живот!

Ако ви вдъхновя да се погрижите за себе си, тогава от тази онкодиагноза ще е излязло и нещо добро.

Благодаря ви, че прочетохте това писмо", пише Янсен.

Певицата допълва, че се надява да се чувства достатъчно добре, за да се включи в предстоящото европейско турне на Nightwish, което започва на 20 ноември.