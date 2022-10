Дженифър Анистън отрязала Матю Пери, а той бил влюбен до уши

Матю Пери разкри, че е бил много влюбен в Дженифър Анистън, преди и по време на "Приятели", но тя му отказала.

В новите си мемоари "Приятели, любовници и голямото ужасно нещо" актьорът пише, че се е запознал с Анистън преди снимките на хитовия ситком и "веднага е бил завладян" от присъствието ѝ. Пери си спомня, че в един момент се обадил на Анистън и се опитал да я впечатли с вълнуващата новина, че е резервирал две актьорски роли.

"Беше ясно, че това я накара да си помисли, че я харесвам твърде много или по неправилен начин", пише той в книгата, която излиза на 1 ноември. Въпреки това той продължава да я кани на среща.

Пери твърди, че Анистън отхвърлила предложението и предложила вместо това да бъдат просто приятели, на което той изригнал: "Не можем да бъдем приятели!" Matthew Perry is grateful that Jennifer Aniston gave him support to cope with his drinking issues https://t.co/Ro9B9tkcbN #jenniferaniston #matthewperry #friends pic.twitter.com/gE3WNHc3JX — Jennifer Aniston Fan (@jenanistonblog) October 23, 2022

В крайна сметка двамата сядат за първото си четене на сценария през 1994 г. и въпреки че Пери все още изпитва романтични чувства към нея, те "успяха да отминат в миналото и да се съсредоточат върху факта, че и двамата получихме най-добрата работа, която Холивуд можеше да предложи".

За съжаление на Пери, чувствата му към Анистън продължават и по време на снимките на "Приятели". Той казва, че често се е случвало да анализира всяко случайно общуване между двамата, пише dir.

Чувствата на Пери към Анистън бавно, но сигурно изчезват както заради успеха на сериала, така и заради нейната продължаваща "липса на интерес" - въпреки че двамата споделят екранна целувка в епизода от сезон 3 "The One with the Flashback".

Звездата от "Whole Nine Yards" пише, че по времето, когато Анистън започва да се среща с Брад Пит през 1998 г., той "отдавна я е забравил" и е разбрал как да общува с нея, "без да е неловко".

53-годишният Пери също е продължил напред с други романтични връзки - най-вече с Джулия Робъртс, с която се среща за кратко през 1995 г. Той изоставя 54-годишната Робъртс след два месеца среща, защото е "сигурен, че тя ще скъса с мен".

"Защо да не го направи? Не бях достатъчен, никога не бих могъл да бъда достатъчен. Затова, вместо да се изправя пред неизбежната агония от загубата ѝ, скъсах с красивата и блестяща Джулия Робъртс", признава той.

В допълнение към огромната си слава Пери се бори и с пристрастяването към наркотици и алкохол. По време на снимките на ситкома в периода 1994-2004 г. му се налага два пъти да посещава рехабилитационна клиника.

Пери признава, че след заснемането на емблематичния момент, в който героят му Чандлър Бинг се жени за Моника Гелър, изиграна от Кортни Кокс, е бил "откаран обратно в лечебния център".