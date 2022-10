Цигуларят Свет Радославов и половинката му Беатрис Минева са станали родители на момченце. Това съобщи самият той в социалните мрежи.

"Добре дошъл в света, наша нова радост. Чувството да станеш баща е най-великото нещо на света. Обещавам, че мама и татко ще те обичат безгранично и ще те научат да бъдеш добър човек." Това написа цигуларят в своя фейсбук профил.

Welcome to the world our new joy 💙 The feeling of becoming a father is the most epic feeling in the world! I promise you... Публикувахте от Svet Violinist в Четвъртък, 27 октомври 2022 г.

Двамата съобщиха, че ще стават родители още през юни.