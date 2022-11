Ще имат ли още деца Алек и Хилария Болдуин?

Алек и Хилария Болдуин признават, че сърцата им са пълни със седем малки деца, но това не означава, че двойката затваря "вратата" за още бебета.

Преди щях да кажа, че определено съм приключила. След седем деца се чувствам така", казва Хилария пред Us Weekly в интервю, публикувано в понеделник. "Но това сме Алек и аз", отбеляза тя. "Така че времето ще покаже!"

Родената в Бостън 38-годишна инструкторка по йога и 64-годишният ѝ съпруг актьор се сдобиха с дъщеря Илария Каталина Ирена, миналия месец.

"Трябва да кажа, че след като родих три деца, просто приех хаоса", казва още Хилария пред Us Weekly. "Имаме дива и супер забавна къща. Винаги се случва нещо." View this post on Instagram A post shared by Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

Въпреки въодушевлението си от появата на Илария на 22 септември фитнес гуруто призна, че малко след раждането се е сблъскала със силна майчина вина - чувство, което все още се прокрадва, пише dir. View this post on Instagram A post shared by Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)