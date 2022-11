По повод Хелоуин в Чили се появи оригинална "версия" на кралица Елизабет II. 2-годишната Леонор се превърна в истински хит на празника, след като се разходи по улиците на град Майпу, маскирана като покойния британски монарх. This two-year-old dressed up as Queen Elizabeth II for Halloween with a matching lime green dress and hat resembling those of the late British royal. 💚 pic.twitter.com/DlhtdpQqaT — KWTX News 10 (@kwtx) November 3, 2022

Чичовците на Леонор - Матео и Аугустин, придружаваха малката дама, маскирани като кралски гвардейци, пише Нова тв.

Майката на момиченцето каза, че не е очаквала Леонор да се превърне в такъв феномен в социалните медии.