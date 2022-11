Виж кои са 500-те най-добри албума на всички времена

Знаковият албум "Rumours" на "Флийтуд Мак" по-добър ли е от "To Pimp a Butterfly" на Кендрик Ламар? Трябва ли "Tapestry" на Керъл Кинг да бъде класиран по-високо или по-ниско от "Thriller" на Майкъл Джексън? Списание "Ролинг стоун" предлага някои отговори в нова книга, която със сигурност ще предизвика дискусии, предаде БТА.

Читателите на "500-те най-добри албума на всички времена" например ще открият, че "Born to Run" на Брус Спрингстийн се намира точно преди "Ready to Die" на Ноториъс Би Ай Джи. Двата албума заемат съответно 21-о и 22-о място.

"Всеки запис тук е включен по една или друга причина", казва Джон Долан, редактор на рецензии в сп. "Ролинг стоун", който е допринесъл за създаването на книгата.

Ако читателят обаче не е съгласен с класацията, не следва да вини само хората от списанието. "Виновници" са също звезди на музиката от ранга на Бионсе, Тейлър Суифт, Иги Поп, Найл Роджърс, Куестлав, Били Айлиш, Хърби Хенкок, Соуити, Карли Рей Джепсън, Лин-Мануел Миранда и членове на "Металика" и ЮТу, наред с други изпълнители, влезли в ролите на съдии.

Редакторите на книгата се обръщат към около 500 гласоподаватели от света на музиката - артисти, журналисти, представители на звукозаписни компании и служители на сп. "Ролинг стоун" и ги молят да посочат Топ 50 на най-добрите според тях албуми. (Ники Сикс любезно предлага 80). Получават около 4000 албума.

На всяка страница артистите създават завладяващ музикален гоблен. В дъното на Топ 100, например, на 86-о място, е едноименният дебют на "Доорс", следван от "Bitches Brew" на Майлс Дейвис, "Hunky Dory" на Дейвид Боуи и "Baduizm" на Ерика Баду от Erykah Badu - скъпоценни камъни на класическия рок, джаза, прогресив рока и ритъм енд блуса.

"Има ли човек, който обича всички тези неща еднакво? Вероятно не. Но се надяваме, че има хора, които определено биха могли да поискат да ги тестват всичките и да се види какво мислят. Това е целта: създаване на връзки и запознаване с нови неща", казва Долан.

Той не крие, че е впечатлен от някои утвърдени артисти, които "прегръщат" съвременната музика, като Джон Кейл от "Велвет ъндърграунд", който хвали певицата Еф Кей Ей Туигс, или Стиви Никс, която класира доста високо "Fine Line" на Хари Стайлс.

"Много е сладко, когато тези хора, които от доста време са наоколо, не се нахвърлят върху младото поколение. Хубаво е, когато хората гласуват за неща извън техния жанр и това, което бихте очаквали", казва редакторът.

Началото на книгата е поставено през 2003 г., когато сп. "Ролинг стоун" публикува първия си списък с 500 заглавия, поставяйки "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" на "Бийтълс" на челното място. Още три албума на легендарната ливърпулска четворка попадат в Топ 10.

"Това беше нещо като гледната точка на 45-годишен мъж, фен на рока, който е отворен за нови неща, харесва малко рапа, но някак проявява снизхождение към него, допада му и ритъм енд блусът, но се отнася с пренебрежение към по-новите неща. Ние наистина искахме да се откъснем от тази гледна точка и да мислим, че списъкът всъщност може да има много съвпадащи перспективи", казва още Джон Долан.

"Blue" на Джони Мичъл се изстрелва нагоре в новата класация, като от 30-о място през 2003 г. сега достига до Топ 10, а "Purple Rain" на Принс се изкачва от 76-а на 8-а позиция. Друг голям печеливш е албумът "The Miseducation of Lauryn Hill" на Лорин Хил, който огромен скок от място номер 300 през 2003 г. до Топ 10 сега.

"Някои албуми се превръщат в нещо като нови класики", отбелязва Долан.

Новата класация включва повече жанрове, различни от рок, и затова измества някои емблематични албуми надолу, като например "Back in Black" на Ей Си/Ди Си, който преминава от 77-о на 84-о място и вече се намира между "Dusty in Memphis" на Дъсти Спрингфийлд и "Plastic Ono Band" на Джон Ленън.

При албумите на някои изпълнители се наблюдава разместване. "Blood on the Tracks'" на Боб Дилън прескача неговите "Blonde on Blonde'" и "Highway 61 Revisited", докато "Abbey Road" вече е най-високо класиранията албум на "Бийтълс", надминавайки "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", "Rubber Soul" и "Revolver".

В интернет вече започна да се надига известно недоволство от списъка. Феновете на ЮТу вероятно негодуват, че албумът "The Joshua Tree" е останал извън Топ 100. Почитателите на електронната музика могат да се оплачат, че има само осем албума от този жанр.

От "Ролинг стоун" отбелязват, че класацията представлява просто "моментна снимка", докато музиката продължава напред. В момента на съставянето й излизат албуми като "Folklore" на Тейлър Суифт и "Rough and Rowdy Ways" на Боб Дилън. Долан смята, че и двата албума са могли да намерят място в книгата, ако бяха излезли по-рано.

"Тъй като списъкът е толкова разнообразен и отворен за нови неща, той винаги ще е в процес на разработка. След 20 години "Ролинг стоун" ще направи това отново в даден момент", казва Джон Долан.