Орлин Павлов като Карлсон на покрива

Орлин Павлов влезе в ролята на героя Карлсон, който живее на покрива. Забавно видео пусна певецът и актьор в инстаграм профила си, на което се вижда как се е качил на покрива. Клипчето е кратко и е с описание

"Just like that", като Павлов не обяснява каква е причината, накарала го да седне на керемидите. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Orlin Pavlov (@orlinpavlov)