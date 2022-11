Продадоха ръкопис на Ноел Галахър за над 50 000 долара

Ръкопис на звездата от "Оейзис" Ноел Галахър на текста на песента "Wonderwall" бе продаден на търг за 46 875 британски лири (53 225 щатски долара), съобщи ПА медия/ДПА.

Текстът, написан с молив върху лист хартия, вероятно е използван от Галахър по време на репетиции.

Над 1500 лота, свързани с развлекателната индустрия, се предлагат на търга, организиран от аукционна къща "Пропстор". Той продължава до 6 ноември, предава БТА.

На търга в петък за 56 250 британски лири бе продадена и китара на Ноел Галахър, произведена през 1962 г. Китаристът я купил по съвет на Пол Уелър и свирил на нея на записите на третия албум на "Оейзис" "Be Here Now" и на демо версиите за четвъртия албум "Standing On The Shoulder Of Giants".

Кожено яке на Слаш, което музикантът носи в първите дни на група "Гънс енд роузис" и във видеото на песента "Paradise City", бе продадено на търга за 34 375 британски лири.

За 12 500 британски лири - повече от два пъти над първоначалната цена, бе изтъргуван билет с автограф за концерт на "Бийтълс".

Дрехи, вещи и постери на звезди като Дейвид Боуи,Майкъл Джексън, Уитни Хюстън, "Секс пистълс", "Блър", Риана, "Спайс гърлс", се предлагат на търга, който се провежда от 3 до 6 ноември в централата на БАФТА в Лондон.