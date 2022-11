Дъщерята на Моника Белучи с дебют в киното

Дъщерята на Моника Белучи и Венсан Касел – Дева, ще дебютира в киното, пише Variety. Deva Cassel? pic.twitter.com/nJutEDTCIO — Udal (@udal64) October 30, 2022

Тя ще участва в драмата за израстването на Лаура Лучети "La bella estate", базирана на едноименния роман от 1950 г. на Чезаре Павезе.

Действието се развива в Торино през 1938 г. На Дева е отредена ролята на уникалния модел. Тя въвежда приятелката си Джиния (Ил Яра Вианело) в света на бохемата и се влюбва за първи път, пише Дарик. Laura Luchetti has just wrapped shooting on her next feature LA BELLA ESTATE, based on the homonymous novel by the Piedmont-born writer and poet Cesare Pavese and starring Yile Yara Vianello and Deva Cassel. https://t.co/bYxGfnyxhh — Cineuropa (@Cineuropa) November 4, 2022

Филмът ще бъде вторият пълнометражен игрален филм за Лучети. Първият ѝ филм, Twin Flower, излиза през 2018 г.