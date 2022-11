Джиджи Хадид си изтри профила в Туитър

Джиджи Хадид изтри профила си в Twitter като заяви, че го е направила заради последните промени в социалната мрежа. Причината за нейното недоволство са действията на новото ръководство - по-рано основателят на SpaceX и Tesla Илон Мъск купи компанията и вече успя да направи редица важни промени.

"Twitter заприличва все повече на помийна яма, пълна с омраза и фанатизъм", заяви Джиджи. „Не искам да имам нищо общо с него.”

Според нея социалната мрежа "вече не е безопасно място" и платформата може да "причини повече вреда, отколкото полза".

В края на публикацията тя добавя и туит на съветника по правата на човека Шанън Радж Сингх, която казва, че "целият екип по правата на човека е уволнен".

На 28 октомври стана ясно, че Илон Мъск е завършил сделката за закупуване на Twitter. След това той пое сам управлението на компанията, като уволни висшия мениджърски екип и съкрати много служители. Бившите служители на фирмата получиха писмо, в което се посочва, че "съкращаването на персонала е необходимо, за да се гарантира успехът на компанията в бъдеще".