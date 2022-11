Мемоарите на принц Хари няма да включват нови подробности за кралското семейство

Предстоящите мемоари на принц Хари, озаглавени "Spare" ("Резервен"), ще спестят на читателите нови подробности за кралското семейство, според съобщения в британските медии, предаде ДПА.

Читателите на мемоарите, които Хари е написал с помощта на писателя призрак Джей Ар Моринджър, не трябва да очакват, че те ще хвърлят много нова светлина върху херцога на Съсекс, нито върху живота му. Книгата не е била редактирана или пренаписана след като неговата баба, кралица Елизабет Втора, почина през септември, съобщава Яху Нюз Ю Кей.

Представяна като "сурово" произведение с "прозрение, откровение, самоанализ и трудно спечелена мъдрост" от 38-годишния Хари, книгата ще бъде издадена малко по-малко от три години, след като той и съпругата му, 41-годишната Меган Маркъл се оттеглиха от задълженията си на високопоставени членове на британското кралско семейство и се преместиха в САЩ, съобщи БТА.

Заглавието на книгата на издателство "Пенгуин Рандъм Хаус", която излиза на 10 януари след документалния филм "Rattled" на Хари и Меган за стрийминг платформата Нетфликс, е препратка към кралската "резерва" - брат или сестра на монарха.

"Надеждата ми е, че като разказвам моята история - възходите и паденията, грешките, научените уроци - мога да помогна да се изясни, че независимо откъде идваме, имаме повече общи неща, отколкото си мислим", е казвал Хари преди.

Макар според някои издания "Spare" да има своя дял в "разобличаването" на кралското семейство, Яху е сред източниците, които съобщават, че това не е така.