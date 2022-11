Отливка от ръката на принцеса Даяна може да достигне до 40 000 паунда

Отливка от лявата ръка на принцеса Даяна може да достигне до 40 000 паунда на търг следващата седмица.

Смята се, че това е единствената отливка на ръка на кралската особа, правена през живота й и с нейно съгласие, което я прави доста търсен предмет, пише "Daily Mail".

Отливката е направена от скулптора Оскар Немон в студиото му в двореца Сейнт Джеймс, докато той работи върху бюст на принцесата точно преди смъртта си през 1985 г, пише dir. Dead or alive there will only ever be one Princess of Wales and one Queen Consort .. Princess Diana.

The side piece camilla has always been and will always be a very poor wannabe imitation. pic.twitter.com/JHG0WX8szR — ◦•●◉ Holly ◉●•◦ (@OhHiHolly) November 3, 2022

Изделието ще бъде продадено с други кралски сувенири и подобна отливка от на Уинстън Чърчил (която вероятно ще се похарчи за 7000 паунда) от аукционерите на "Reeman Dansie" в Колчестър, в Есекс по време на търг, който ще се проведе от 8 до 9 ноември.

Изключително детайлната отливка е с дължина 24 см и е била собственост на асистента на Немон, Карин Чърчил.

Изявление в каталога на търга гласи: "Смята се, че това е уникална отливка на ръката на принцеса Даяна, направена през живота й с нейно разрешение и следователно е от голямо значение и рядкост.