Ето кой е най-сексапилният мъж на планетата

Ако се върнете с машина на времето и кажете на гимназиста Крис Евънс, че един ден ще бъде обявен за най-сексапилния мъж на сп. "People", едва ли ще повярва, а после така ще се развълнува, че ще подскочи до тавана.

Така "People" обяви тазгодишния си избор, а досега "короната" държеше Пол Ръд.

41-годишният Евънс все още се адаптира към новата титла, дадена му от "People". Актьорът се пошегува, че тази новина ще зарадва поне един човек: "Майка ми ще бъде толкова щастлива", казва той . "Тя се гордее с всичко, което правя, но това е нещо, с което наистина може да се похвали", допълни той.

За корицата на списанието, той позира във ферма извън Атланта, Джорджия, пред камина в причудлива селска къща. Въпреки че изглежда, че е разбрал напълно тази конкретна задача, облечен в уютен плетен пуловер и дънки, роденият в Бостън чаровник, вероятно би предпочел да скочи в камината, отколкото да говори за това, че е секси, пишат авторите на статията, цитирани от dir.

"Трудно е да се дава интервю за цялото това нещо", казва той през смях. "Чувствам се като някакъв самохвалко", смята той.

Споделя, че сега приятелите му ще го занасят на тази тема.

Независимо от това, майка му Лиза е възхитена от новината. "Изобщо не съм изненадана", казва тя пред "People".

Най-известен е с ролята си на алтруистичния, саможертвен супергерой Капитан Америка във франчайза на Марвел за милиарди долари "Отмъстителите".

Звездата се опитва да даде приоритет на здравословния баланс между професионалния и личния живот и да прекарва възможно най-много време у дома и със семейството си в Бостън.