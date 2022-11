Ребъл Уилсън гушна първото си бебе

Ребъл Уилсън стана майка за първи път, съобщават от BuzzFeed.

Актрисата разкри новината в Instagram, споделяйки снимка на бебето си Ройс Лилиан, което е „родено миналата седмица чрез сурогатна майка“. View this post on Instagram A post shared by Rebel Wilson (@rebelwilson)

„Дори не мога да опиша любовта, която изпитвам към нея, тя е красиво чудо!“ написа Ребъл в поста.

„Завинаги ще съм благодарна на всички, които са замесени, (знаете кои сте),… но особено искам да благодаря на жената, която износи бебето ми и я роди с такава благодат и грижа.“

„Благодаря ви, че ми помогнахте да създам собствено семейство, това е невероятен подарък. НАЙ-ДОБРИЯТ подарък!! Готова съм да дам на малката Ройси цялата любов, която можете да си представите.“

„Уча се бързо…“, каза тя, като изрази уважението си към всички майки!

„Гордея се, че съм във вашия клуб“, завърши тя своя пост в социалната мрежа.

Припомняме, че Ребъл Уилсън наскоро призна, че има влечение към жените, правейки го в Месеца на прайда, когато се организират празненства и събития в чест на хората с различна сексуална ориентация. View this post on Instagram A post shared by Rebel Wilson (@rebelwilson)