Осъдиха Селена Гомез, била неблагодарна

Селена Гомез беше обвинена в неблагодарност към приятелката си Франсия Раиса, която през 2017 г. ѝ дари бъбрека си, след като Гомес бе диагностицирана с лупус.

В началото на ноември Селена пусна филм за Apple TV+, озаглавен My Mind and Me, който се фокусира върху нейната битка за живот и психично здраве между 2016 и 2022 г. Трансплантацията на бъбрек е описана в документалната поредица, но името на донорката ѝ Раиса изобщо не се споменава никъде.

Цялата тази сага се разрази след като Гомез заяви по повод на своя документален филм, посветен на битката ѝ с психичните ѝ проблеми, че единствената ѝ приятелка от шоубизнеса е Тейлър Суифт.

„Никога не съм била в готина група момичета, които са знаменитости“, каза Селена в една сцена. „Единственият ми приятел в индустрията е Тейлър Суифт.“

Франсия изобщо не е спомената в 95-минутния филм.

Междувременно E!News публикуваха на страницата си в Instagram снимка на Тейлър Суифт и Селена Гомез с текст: "Това приятелство е естествено! Отбележете Тейлър до вашата Селена". "Интересно", написа под публикацията Франсия Раиса, но по-късно изтри коментара си.

В същото време феновете се втурнаха да защитят Селена, като посочиха, че Франсия е актриса, и че тя е говорела конкретно за музикалната индустрия в документалния си филм.

„Селена Гомез каза, че единственият ѝ приятел в музикалната индустрия е Тейлър Суифт. За Франсия Раиса Селена каза много пъти, че вижда Франсия като своя сестра“, написа неин почитател.

Селена разкри, че е имала бъбречна трансплантация през септември 2017 г., когато сподели сладка снимка на себе си и Франсия, държащи се за ръце в болничните си легла, докато се подготвят за операция.

„Няма думи, с които да благодаря на моята красива приятелка Франсия Раиса“, написа тогава Селена. „Тя ми даде най-добрия подарък и се жертва, като ми дари бъбрека си. Аз съм невероятно благословена . Обичам те толкова много, сестро.

Малко повече от година след трансплантацията през 2017 г., стана ясно, че Франсия е недоволна от „нездравословния избор“ на Селена, след като е била забелязана да пие алкохол, преди да влезе в психиатрично заведение през октомври 2018 г., пише "Вести".

А през 2019 г. близък до Селена издаде, че ѝ е омръзнало да се чувства длъжна на приятелката си. „Истината е, че Селена беше уморена от чувството за дълг към нея. Това беше изборът на Франсия; Селена не е откраднала бъбрека от нея."