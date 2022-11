Ирина Шейк и Брадли Купър се събраха

Ирина Шейк и Брадли Купър дадоха втори шанс на любовта си.

Подобно на Дженифър Лопес и Бен Афлек, които стигнаха до олтара години след раздялата си, Шейк и Купър потвърдиха слуховете от края на лятото, че отново са заедно.

Двойката, която сложи край на връзката си преди три години, бе забелязана от папараци преди дни. Снимките се появиха в редица американски издания, придружени от заглавия като "Една от любимите двойки на Америка се завърна", пише Дир.бг. Bradley Cooper and Irina Shayk confirm they’ve rekindled their romance as they pack on the PDA (photos) https://t.co/yvB7KtPnHh — itz_sure (@Abiola_Musbizu) November 8, 2022

На снимките се вижда как те се разхождат из Ню Йорк, като "не могат да държат ръцете си далеч един от друг", както пише в някои чуждестранни издания.