Легендарният вокал на Nazareth Дан Маккафърти си отиде на 76 (Видео)

Шотландският рок певец и основател на рок групата Nazareth Дан Маккафърти почина на 76-годишна възраст, стана ясно от изявление от името на басиста на групата Пийт Егню, публикувано на официалната страница на групата във Фейсбук.

"Дан почина днес в 12:40 ч. Мариян и цялото семейство загубиха един прекрасен любящ съпруг и баща, аз загубих най-добрия си приятел, а светът загуби един от най-великите певци, живели някога", пише Егню.

Маккафърти основава Nazareth през 1968 г. заедно с Пийт Анжу, Мани Чарлтън и Дарил Суит. Групата става популярна след излизането на албума Hair of the Dog през 1975 година. След като напуска групата по здравословни причини през 2013 г., 6 години по-късно Маккафърти издава солов албум, озаглавен Last Treatment.