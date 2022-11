Синът на Антония Петрова-Батинкова навърши 4 месеца. С пост в своя инстаграм профил, тя сподели, че заедно с цялото семейство празнуват специалния ден на малкия Ийв Батинков.

"И да отпразнуваме подобаващо 4 месеца на Ийв Батинков, с домашно приготвена вечеря с цялото семейство, с торта и шампанско", написа Антония под своя пост. View this post on Instagram A post shared by Антония Петрова-Батинкова (@antonia_petrova_batinkova)