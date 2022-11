Джеф Безос щял да дари богатството си за благотворителност

Основателят на гиганта за електронната търговия "Амазон" (Amazon) Джеф Безос планира до края на живота си да дари по-голямата част от своето богатство, оценено нетно на 124 милиарда долара. В интервю за Си Ен Ен милиардерът е заявил, че ще насочи по-голямата част от сумата за борба с изменението на климата и подкрепа на хора, които могат да обединят човечеството, изправено пред дълбоки социални и политически разделения.

Въпреки че Безос не е конкретизирал бъдещите инициативи, които ще подкрепи, или какъв дял от състоянието си предвижда да дари, това е първият път, когато той обявява, че ще раздаде по-голямата част от парите си.

В съвместно интервю за телевизията Безос и половинката му, журналистката Лорън Санчес, са засегнали широк спектър от теми - от възгледите на милиардера за политическия диалог и евентуална рецесия в икономиката, до плана на Санчес да посети Космоса с изцяло женски екипаж и нейните размисли за процъфтяващо бизнес партньорство с Безос, предаде БТА.

Двамата са се съгласили да дадат първото си интервю заедно, за да популяризират наградата, присъждана за "смелост и цивилизованост", която тази година бе връчена на певицата и филантроп Доли Партън. Като част от нейната награда Безос и половинката му обявиха, че ще дарят безвъзмездно 100 милиона долара на Партън. Това е третата подобна награда, която Безос присъжда на лидери, допринасящи за световния просперитет. Jeff Bezos is being sued after his housekeepers reportedly got UTIs due to lack of bathroom access:



"Не бихме могли да измислим някой по-достоен за тази награда от Доли и знаем, че тя ще направи невероятни неща с нея", е казала Санчес.

Лидерите, на които Безос връчва своята награда, имат способността да обединяват много хора за разрешаване на големи предизвикателства. "За мен е чест да мога да бъда част от това, което правят те за този свят", е казал американският милиардер.

Според Безос единството е това, което ще бъде необходимо, за да се противопоставим на изменението на климата.

Въпреки че е четвъртият най-богат човек в света, според индекса на милиардерите на Блумбърг, Безос се въздържа от определяне на целева сума, която да раздаде през живота си.

Безос е отделил 10 милиарда долара в рамките на 10 години, или около 8 на сто от текущото си нетно състояние, за Фонда за Земята на Безос (Bezos Earth Fund), на който Санчес е съпредседател. Сред приоритетите на Фонда са намаляването на въглеродния отпечатък от строителния цимент и стоманата; натиск върху финансовите регулатори да вземат под внимание рисковете, свързани с климата; усъвършенстване на технологии за отчитане и картографиране на въглеродните емисии; и изграждане на естествени, растителни поглътители на въглерод.

Въпреки че Безос вече е изпълнителен председател на "Амазон", а не неин главен изпълнителен директор (роля, от която се оттегли миналата година), той все още участва в "позеленяването" на компанията. "Амазон" е една от стотиците компании, които са обещали да намалят своя въглероден отпечатък до 2040 г. в съответствие с принципите на Парижкото споразумение за климата, е казал Безос. Въпреки това през 2021 г. въглеродният отпечатък на компанията нарасна с 18 на сто, отразявайки засиленото търсене на услугите й от страна на потребителите по време на пандемията.