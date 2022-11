Хайди Клум иска да стане отново майка, дори и на 49

Тя е зашеметяваща жена и майка на четири деца, но не спира дотук - Хайди Клум е готова да роди отново.

Докато децата й растат, 49-годишната Хайди обмисля да направи съпруга си, 33-годишният Том Каулиц, баща за първи път.

Хайди се омъжи за рок звездата през 2019 г., което го направи втори баща на семейството й от четири деца.

Моделът има деца от предишни връзки - от Флавио Бриаторе и бившия си съпруг Сийл. Тя е майка на 18-годишната Лени, на 17-годишният Хенри, на 16-годишният Йохан, и на Лу, която е на 13.

Пред "US Sun", Хайди разкри: "Искам да кажа, че това да искаш и да можеш да са две различни неща. Големите 50 са точно зад ъгъла. И нещата стават по-трудни, когато остарееш. Но искам ли пак да бъда майка?! Понякога си мисля, че да".

Хайди обаче е наясно с трудностите: "Когато часовникът тиктака и остаряваш, не е толкова лесно, колкото беше, когато бях млада".

Ослепителната блондинка наскоро беше подложена на критики, след като позира в снимки по бельо с дъщеря си Лени, пише dir.

Двете участваха в фотосесия на бельо за италианска марка, а някои определиха снимките като "неудобни".

Британската телевизионна водеща Улрика Йонсон заклейми снимките, като каза: "Хайди Клум не е първата и няма да е последната, тъй като кара мнозина да се чувстват неловко, като позира по бельо със също толкова оскъдно облеченото си 18-годишно момиче Лени".

"Хайди се присъединява към поредица от майки модели и знаменитости, които са взели стратегическо решение да изложат своите момичета - Синди Крауфорд го направи с Каs, възхитителната Кейт Мос позира с дъщеря си модел Лила, Йоланда Хадид обича да показва Джиджи и Бела и дори Гуини е известно, че парадира с любимата си Епъл", пише "Daily Mirror".

Въпреки това, уверената Хайди отхвърли критиките за кадрите на майка и дъщеря по бельо. В едно интервю тя каза: "Виждам колко й е комфортно с мен. Няма никакви притеснения относно тялото си или нас. По време на снимките, ние бяхме по бельо и танцувахме из студиото".