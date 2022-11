Ким Катрал: Ето какво се случва, когато отидеш там, където те почитат, а не там, където те търпят

През последните години "Сексът и градът" стана известен както с драмата си извън екрана, така и с тази на екрана, а Ким Катрал неимоверно е в центъра на тези събития. От години, актрисата, изиграла Саманта Джоунс, говори за негативния си опит в сериала.

Ким е една от четирите главни актриси в хитовия сериал, където играе обсебената от секса пиарка Саманта Джоунс във всичките шест сезона и двата филма. Но от доста време се носят слухове за напрежение между участниците в продукцията.

През 2004 г. спекулациите нараснаха, когато Ким седна отделно от другите главни актриси в сериала - Сара Джесика Паркър, Синтия Никсън и Кристин Дейвис - на наградите "Еми". По онова време те отричаха да има лоши чувства помежду им и редовно отхвърляха твърденията, че не се разбират.

Истината обаче започна да излиза наяве през 2017 г., когато Daily Mail съобщи, че плановете за трети филм "Сексът и градът" са били прекратени заради ненормалните "исканията" на Катрал само няколко дни преди началото на снимките.

Източник твърди, че тогава: "Катрал поискала [Warner Bros.] да продуцира други филми, които е разработвала, или нямало да подпише за проекта. Warner Bros. отказали да изпълнят исканията ѝ и се наложило да отменят продукцията, тъй като компанията решила, че няма да е честно за феновете да се продуцира филм само с трима от четирите главни героини."

Това отбеляза повратната точка за Ким, която отговори, че е отказала да участва във филма още през 2016 г. и отрича да е отправяла каквито и да било "искания". Woke 2 a @MailOnline 💩storm! The only 'DEMAND' I ever made was that I didn't want to do a 3rd film....& that was back in 2016 — Kim Cattrall (@KimCattrall) September 29, 2017

През следващия месец Ким Катрал се нахвърли върху Сара Джесика Паркър, като изрично я назова като основен проблем в едно от интервютата си. Тогава тя твърдо заяви, че никога повече няма да се превъплъти в ролята на Саманта.

За третия филм актрисата коментира следното:

"Отговорът беше просто благодаря. Тук не става въпрос за повече пари. Не става дума за повече сцени. Не става въпрос за нито едно от тези неща. Става въпрос за ясно решение да приключа една глава от моя живот и да започна друга. Това е страхотна роля. Аз я изиграх докрай и ми хареса."

Катрал добави, че "никога не е била приятелка" с колегите си преди да каже: "Тук е мястото да се обърна към хората от "Сексът и градът" и по-специално към Сара Джесика Паркър. Мисля, че тя можеше да бъде по-мила. Наистина мисля, че можеше да бъде по-мила. Не знам какъв ѝ е проблемът."

Сара Джесика отговори, като заяви, че е "съкрушена" от коментарите на Ким по време на участието си в предаването Watch What Happens Live, където също така каза: "Това е много неприятно: "Това не е, което аз си спомням." View this post on Instagram A post shared by Kim Cattrall (@kimcattrall)

През февруари 2018 г. ситуацията между Ким и Сара Джесика се влошава още повече след трагичната смърт на брата на Ким, пише "Вести".

Ким се възпротиви, когато Сара Джесика Паркър отдаде своите съболезнованията в публикация в Instagram, като публично я обвини, че "експлоатира трагедията [на семейството ѝ]".

Сара Джесика беше написала: "Скъпа Ким, моята любов и съболезнования за теб и твоите и дай Боже късмет на любимия ти брат."

След това Ким написа в публикация в Instagram: "Майка ми ме попита днес: "Кога ще те остави на мира Сара Джесика Паркър, тази лицемерка? Непрекъснатото ти протягане на ръка е болезнено напомняне за това колко жестока си била всъщност тогава и сега. Позволете ми да заявя МНОГО ясно. (Ако вече не съм го направила) Вие не сте моето семейство. Не сте ми приятели. Затова пиша, за да кажа за последен път да престанете да използвате трагедията ми, за да възстановите образа си на "мило момиче". What a night!!! Thank you @GlamourMagUK for such an inspiring event! 💋#GlamourWOTY pic.twitter.com/lIb6YlY3ER — Kim Cattrall (@KimCattrall) November 9, 2022

Тогава бившата ѝ колежка не отговори, но два месеца по-късно тя настоя, че "няма проблеми", когато я попитаха за враждата на филмовия фестивал в Трайбека.

"Никога не съм изричала недобра, неподкрепяща, недружелюбна дума, така че с удоволствие бих я предефинирала", каза Паркър за едностранното съперничество. "Винаги съм ценяла работата на Ким и винаги съм оценявала нейния принос. Ако тя реши да не участва в третия филм, не мога да направя много, за да променя решението ѝ, и трябва да го уважаваме. Това е единственото нещо, което някога съм казвал за нея, разбирате ли?"

А през август 2019 г. Катрал отново повтори, че никога повече няма да играе Саманта. "Не можех да разбера защо просто не ме замениха с друга актриса, вместо да си губят времето с издевателства. Не означава не", каза тя тогава пред "Гардиън".

"Не искам да бъда в ситуация дори за час, в която да не се забавлявам", добави по-късно Ким.

Затова, когато през 2021 г. беше обявено продължението на сериала "Сексът и градът" - "И просто ej така", за никого не беше изненада, че Ким - и съответно Саманта - няма да са част от сериала.

Актрисата не коментира публично сериала, но даде да се разбере каква е позицията ѝ, когато беше уловена да харесва селекция от съмнителни туитове, в които се възхваляваше решението ѝ да се дистанцира от проекта.

По всичко си личи, че Ким изобщо не съжалява за решението си да се оттегли завинаги от образа на Саманта Джоунс, тъй като тя го заяви категорично с участието си в "Сексът и градът" на наградите "Женa на годината" на Glamour миналата седмица.

Звездата получи отличието "Екранна икона" на церемонията и не можа да се сдържи да не намекне за трудното си минало в речта си при приемането на наградата, което предизвика смесена реакция от страна на феновете.

"Ето какво се случва, когато отидеш там, където те почитат, а не там, където те търпят", остро заяви Ким пред публиката.

Звездата сподели публикацията на Glamour на този цитат в профила си в Instagram и не отне много време на последователите ѝ да прочетат между редовете - но не всички бяха на едно мнение. View this post on Instagram A post shared by Kim Cattrall (@kimcattrall)

Докато мнозина споделиха отдадеността си към Ким, изказвайки се срещу шоуто, други молеха звездата да спре с публичното хвърляне на кал по адрес на останалите участници в продукцията.

"Шоуто без теб е толкова скучно", написа един от феновете ѝ във връзка с "И просто ей така".

Друг пък каза: "Напрежението е истинско. Тя търпя известно време и след това си тръгна, когато моментът беше най-подходящ".

Имаше и шегаджии: "Ауч, това е насочено към някого май?" Други от последователите ѝ в платформата на Instagram пък коментираха, че вече е време Катрал да преодолее този период. "Радвам се за теб, но стига с тези коментари". Друг се съгласи, пишейки "Преодолей го вече".