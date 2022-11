Ева Мендес вече е госпожа Гослинг според новата си татуировка

Татуировката на китката на Ева Мендес може да е кратка и сладка, но може да има по-дълбоко значение, съобщава "People".

Актрисата и предприемач е известна със своята потайност относно 11-годишна връзка с актьора Райън Гослинг. Но нов пост в инстаграм показва, че тя явно не е чак толкова против да разкрие детайли от личния им живот.

На снимка, публикувана във вторник, се вижда как 48-годишната Мендес покрива лицето си с ръка и на китката ѝ, има надпис "де Гослинг".

В испаноезичната култура използването на "de" или "of" означава, че жената е взема фамилното име на съпруга си след брака, което отбелязва, че Ева вече вероятно е "Госпожа Гослинг".

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Eva Mendes (@evamendes)

Актьорите се запознаха на снимачната площадка на "The Place Beyond the Pines" през 2011 г., в който играят двойка с малък син.

Екранната им химия се превърна в любов в реалния живот и малко след края на снимките двамата бяха забелязани да се забавляват в Дисниленд, както и да се целуват романтично в Париж.

През септември 2016 г. "Us Weekly" съобщи, че са се оженили на тайна церемония, но по-късно източници потвърдиха пред "People", че това все още не е факт.

Мендес и Гослинг имат две дъщери - Есмералда Амада, на 8 години, и Амада Лий, на 6 г., които се родиха съответно през 2014 и 2016 г.

През август красавицата с кубински корени каза, че нейният мъж и деца са това, което тя нарича дом.

"Където и да са, това е", мило отбеляза тя.

Гослинг също сподели какъв е животът му като баща на две деца и каза, че някои от последните му проекти дори са били вдъхновени от дъщерите му.

"Първо това, че съм баща, е част от причината да снимам филма "Сивият човек". Хубава възможност беше за нас да отидем на тези интересни места и да бъда там с децата си", каза той през август пред "The ​​Daily Mail".

Номинираният за "Оскар" актьор, съзира добър шанс да запознае дъщерите си с професията си и горещо очаква предстоящ филм за Барби, в който той играе Кен.

"Барби е начин да направя това. Не непременно, че го правя за тях, но за първи път мисля, че те осъзнават", споделя той.

"Въпреки че не могат да разберат защо искам да се превъплътя в Кен, тъй като по принцип никой не играе с него. И затова трябва да разкажем неговата история", усмихва 42-годишният Гослинг, предаде dir.bg.