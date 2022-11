На Емили Блънт й писнало от мъжкарските женски роли

Емили Блънт изрази недоволството си от "мъжкарските женски роли", които се пишат в сценариите за актьорите. Тя сподели това в интервю за британския вестник „The Telegraph“. По време на интервюто Емили разказа за предпочитанията си към героини, които "крият тайна".

Когато отвори сценарий и прочете фразата "силни женски главни роли", Емили Блънт "веднага се отегчава" и казва, че тези героини често са "стоически" и че много време прекарват в това да се държат "невероятно твърдо" - нещо, на което тя не е голям фен. Тя каза, че предпочита да изиграе персонаж, който е спокоен отвън, но силен отвътре, като например героинята ѝ Корнелия Лок в "Англичанинът". Емили Блънт заяви, че героинята ѝ е "невинна, без да е наивна", което е пълна противоположност на онези персонажи, които се смятат за "силни женски главни роли", което е и една от причините, поради които тя очаква с нетърпение да изиграе този нов персонаж. Премиерата на "Англичанинът" в Amazon бе на 11 ноември, така че не забравяйте да го изгледате и да си съставите собствено мнение за Корнелия на Емили Блънт. View this post on Instagram A post shared by Emily Blunt (@emilybluntofficial)

Това не е първият път, в който Емили Блънт отваря дума за възгледите си по отношение на холивудските очаквания, които жените трябва да следват. В интервю, дадено преди няколко години по време на участието ѝ в "Jungle Cruise", Емили сподели, че според нея времената се променят и вместо да се очаква от жените да носят токчета по време на всичките си изяви, трябва да им се позволи да носят равни обувки. Тя също така спомена, че да имаш въздействащ тоалет е възможно както в прилепнал ансамбъл, така и в такъв с по-големи размери.

Актрисата от "Дяволът носи Прада" е изиграла също различни силни женски роли и определено има собствен поглед върху тях. По време на интервюта обаче тя винаги е изразявала възхищението си от поддържащите роли, като например Емили в "Дяволът носи Прада", и дори би обмислила да поеме тази роля отново. До този момент обаче тя е единствената, която е повдигнала идеята за продължение на хитовия филм. Ан Хатауей и Мерил Стрийп имат различни проекти и не са проявявали интерес към такъв проект.

Въпреки че Емили е отказала различни проекти, тя определено не се оплаква от липса на работа, освен ролята си в "Англичанинът". Предстои ѝ да се снима в рестартирането на филма „The Fall Guy“, заедно с Райън Гослинг. Очаква се филмът да излезе на екран през март 2024 г. и за него не е публикувана много информация. За по-младата аудитория днес този филм от 70-те години на миналия век може би изобщо не е твърде познат, но знайте, че се очаква филмът да бъде пълен с екшън и каскади, така че бъдете в течение за повече информация, ако искате да го гледате!