Плеймейтката Джулиана Гани позира предизвикателно в празна вана, загърната с хавлия.

"Насладете се на хубавите гледки, имам предвид зад мен", написа Гани под своя пост в инстаграм. View this post on Instagram A post shared by DJULIANA GANI (@djuliana_gani)