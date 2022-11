Попфолк певицата Емануела навърши 41 години на 8 ноември. Заедно със своите колеги и приятели тя си спретна грандиозно парти, изпълнено с много изненади, шикозна украса, песни и танци. Емануела Снимка: Instagram/@emanuelaofficialll

"Безкрайно благодаря на всички мои приятели, колеги и семейството ми, че споделиха празника ми с мен и го направиха толкова вълшебен", написа тя под своя пост в инстаграм, с който сподели вълшебните моменти със своите фенове.