Тийнидолът Хари Стайлс бе уцелен от бонбон по време на концерт в Лос Анджелис. Didn’t think I needed to say this: Please don’t throw Skittles. — SKITTLES (@Skittles) November 15, 2022

Ентусиазирани фенове започнаха да замерят певеца с бонбони, докато той изпращаше въздушни целувки на публиката. Един от бонбоните уцели Стайлс в окото и той отскочи назад, след което продължи да маха на феновете си.