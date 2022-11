Пост във фейсбук, споделен от съпругата на Кирил Петков - Линда Петкова, разкрива, че сестра ѝ се занимава с производство на крафт бира във Ванкувър. My sister and her crew ❤️❤️❤️🍻😇 Публикувахте от Linda McKenzie Petkova в Сряда, 26 октомври 2022 г.

Нещо повече: Бирата е определена като най-добрата в Канада на първата "Канадска бирена купа". Избрана е измежду 1300 конкуренти.