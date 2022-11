Кралицата консорт Камила с първи кралски ангажимент

Съпругата на британския крал Чарлз Трети, кралицата консорт Камила, връчи на балетмайстор Михаил Баришников награда на Кралската академия по танци. Това бе и първият самостоятелен официален ангажимент на Камила в новата ѝ роля.

На церемония в сряда в Бъкингамския дворец Баришников беше удостоен с наградата "Коронация на кралица Елизабет II", което е най-престижното отличие на академията. Тя е основана от покойния британски монарх през 1953-а - годината, в която била коронясана.

Наградната церемония е първият самостоятелен официален ангажимент на кралицата консорт Камила, откакто крал Чарлз Трети зае британския престол. Кралицата консорт носеше брошка с фигура на балерина на ревера на сакото си за събитието в Кралската академия по танц. "За мен е голяма чест да имам възможността да Ви връча тази награда. Никой не я заслужава повече от Вас", казала Камила на Баришников. Той е удостоен с наградата заради "огромния си принос към балетното изкуство и света на танца".

Михаил Баришников е "един от най-знаменитите балетни танцьори в историята, вдъхновил много млади и амбициозни изпълнители по света", каза на церемонията Дарси Басел, президент на академията. Camilla, Queen Consort during The Queen Elizabeth II Coronation Award, Royal Academy of Dance's highest honour, to Mikhail Baryshnikov in recognition of his immense contribution to ballet and the wider world of dance, in the White Drawing Room at Buckingham Palace in London 🇬🇧 pic.twitter.com/WAg23KkxF8 — MONARCHIE ROYALE (@MonarchieRoyale) November 16, 2022

Лауреатът заяви, че е поласкан да бъде удостоен с наградата. "Истинска чест е да попадна във впечатляващия списък с лауреати. Гордея се, че съм работил с много от тях и мога да ги нарека свои приятели", каза 74-годишният балетмайстор. С престижната награда са удостоявани Рудолф Нуреев, хореографите Карлос Акоста и Матю Борн, именитата руска прима балерина Тамара Карсавина и др.

Роден през 1948 г. в Рига, Михаил Баришников е един от най-големите танцьори на нашето време, пише на сайта на Кралската академия по танц, предаде БТА.

Баришников е руски и американски балетен артист и балетмайстор, заслужил артист на РСФСР от 1973 г., припомня ТАСС. Солист е на Ленинградската опера и балет в периода 1967-1974 г. Докато е на турне в Канада през 1974 г., решава да не се завърне в родината си и приема предложението да играе в Американския балетен театър в Ню Йорк. През 2005 г. основава Център за изкуства на Баришников в Ню Йорк, който ръководи и до днес. Снима се в телевизията и киното.