Папата лично пали светлините на най-голямата елха в света (Видео и снимки)

Италианският средновековен град Губио, провинция Умбрия, държи рекорда за най-голямото коледно дърво в света. То се разполага на площ над 1000 квадратни метра и се украсява с хиляди светлини.

🎄 "Christmas tree" in Gubbio, Italy. Lights are strung up the side of Mount Ingino in the shape of a Christmas tree.

2020 tree is 2,460 ft high and 1,476 ft wide.. 🎅 #Christmas pic.twitter.com/wJakbC32XK — 𝙲𝚑𝚛𝚒𝚜 (@chris_derry) December 10, 2020

Всяка година на 7 декември Губио озарява склоновете на планината Ингино с хиляди разноцветни светлини. Това събитие е толкова важно, че папата ръководи включването на светлините.

Светлините могат да бъдат видени от 30 мили разстояние, а от 1991 г. Губио държи титлата за „Най-голямото коледно дърво в света“.

The small medieval town of Gubbio, in northern Italy, lights up the world’s biggest Christmas tree on the slopes of Mount Ingino! #travel pic.twitter.com/iwhfM39TAO — sobore (@sobore) January 1, 2017

Светлините му тази година ще греят от 7 декември 2022 г. до 12 януари 2023 г, съобщи NOVA.