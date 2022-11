Стотици овце обикалят неуморно в кръг в продължение на цели 12 дни. Необичайното явление беше заснето от камера за видеонаблюдение във ферма в Китай. Собственикът на животните разказал пред местни медии, че няма никаква обективна причина за странното поведение на овцете, пише NOVA.

Макар във фермата да има 34 кошари, обиколките в кръг били предприети от животните само в една от тях. A flock of Sheep in Inner Mongolia have been walking in a circle for over 10 days straight and no one knows why.

pic.twitter.com/Hy3GFnjRm5 — Billy (@Billyhottakes) November 17, 2022