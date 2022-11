Туитър върна акаунта и на Кание Уест, след като беше блокиран за антисемитизъм

Туитър възстанови акаунта на рапъра Кание Уест, след като беше блокиран заради антисемитски коментари. Рапърът, който смени името си на Йе, се завърна в социалната мрежа с еврейската дума "шалом". Shalom : ) — ye (@kanyewest) November 20, 2022

Думата често се превежда като "мир", но се използва и за поздрав, и за сбогуване. Преди това Йе провери дали профилът му е отблокиран с друг туит.

"Проба, проба. Проверявам дали туитърът ми е отблокиран", написа рапърът. Testing Testing Seeing if my Twitter is unblocked — ye (@kanyewest) November 20, 2022

Илон Мъск, който е новият собственик на социалната мрежа, отговори на Уест с пост.

"Не убивай това, което мразиш. Спаси това, което обичаш", пише Мъск. Don’t kill what ye hate

Save what ye love — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

Профилите на Кание Уест в Инстаграм и Туитър бяха блокирани през октомври, след като той публикува коментари, съдържащи антисемитизъм. Много от компаниите, с които Уест си партнираше, също обърнаха гръб на рапъра. Самият той сподели, че е загубил 2 млрд. долара за един ден.

Припомняме, че Туитър възстанови акаунта и на бившия американски президент Доналд Тръмп. Това се случи, след като Мъск проведе анкета в социалната мрежа, в която попита дали акаунтът на Тръмп трябва да бъде върнат.

Акаунтът на Тръмп в Туитър беше блокиран през януари 2021 г., два дни след като негови поддръжници щурмуваха сградата на Капитолия в САЩ и прекъснаха съвместно заседание на Конгреса. При сблъсъците загинаха пет души.

Бившият президент обаче намекна, че скоро няма да публикува в Туитър, след като създаде своя собствена социална мрежа - Truth Social, пише Скай нюз.