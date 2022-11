Само месец след грандиозния си концерт в София пред 10 000 публика, Godsmack направиха премиера на видеото към парчето “Surrender”. Почти изцяло видеоклипът е посветен на последното им гостуване в България.

През октомври фронтменът Съли Ърна даде обширно интервю на Елена Розберг на живо в Z-Rock, с което потвърди тяхното приятелство и огромното му уважение към българските рок почитатели. По думите му България е абсолютен лидер сред цялата европейска публика. Само за 12 часа след премиерата на „Surrender“, сингълът натрупа над милион и двеста слушания в YouTube и предизвика горещи коментари в социалните платформи.

Видеото на „Surrender“ буквално проследява последното идване на Godsmack у нас- емоционални моменти от препълнената зала по време на шоуто им, кадри с вълнуващите срещи с фенове, които освен автограф успяха да се снимат с рок звездата. Във видеото се вижда и горещата приятелска прегръдка на Съли с Елена Розберг, точно преди ефир в студиото на Z-Rock. Повечето кадри от клипа отразяват енергията на самия концерт в Арена София (Армеец), където се вее българският флаг. „ Това видео е перфектен пример как музиката може да бъде инструмент за културна дипломация“, сподели Елена Розберг в ефира на БНТ, където направи официално представяне на клипа в своята музикална рубрика. Всъщност това е второ участие за Елена във видео на рок банда. Първото е за “Jaded” - дует на вокалистката на SEVI – Светлана Близнакова с американската звезда Джони Джиоели (Hardline, Axel Rudi Pell).

Godsmack е алтернатив метъл група от Бостън, сформирана през 1995 г. Нейната звезда е вокалистът и композитор Съли Ърна. Останалите членове са китаристът Тони Ромбола, басистът Роби Мерил и барабанистът Шенън Ларкин.

До момента бандата има 27 Топ 10 сингъла и 11 номер едно песни.

На 1 ноември 2022г, един от активно посещаваните в Америка сайтове за хеви метъл и хард рок новини - Blabbermouth.net - публикува за пореден път интервю на Елена Розберг. Сайтът го озаглави: „SULLY ERNA Says 'Everyone' In GODSMACK 'Feels Complete' About Focusing On'Greatest Hits' On Upcoming Tours“. Статията започва с въвеждащо инфо: „В началото на октомври, преди началото на европейското турне на GODSMACK в Кьолн, Германия, четиримата членове на групата бяха интервюирани за епизод от RADIOCAST платформата – „Елена Розберг представя: личности и страсти“. Sully Erna (китара/вокал ), басистът Robbie Merrill, китаристът Tony Rombola и барабанистът Shannon Larkin поговориха с Елена за новата си музика, решението си да направят предстоящия албум, вероятно последен, за бъдещите си планове, каузите, към които са пристрастни и за постиженията си.“

Винаги в епицентъра на най-горещите рок събития, Z-Rock е желан медиен партньор на най-големите фестивали у нас, между които са Midalidare, Hills Of Rock, Sofia Live Fest, Rebel Rebel.

