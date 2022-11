Елтън Джон изпя лебедовата си песен (Видео)

Четиридесет и седем години след като излезе на сцената на стадион "Доджър" в Лос Анджелис в обсипана с пайети бейзболна униформа като звезда от световна величина, Елтън Джон се качи на същата сцена в неделната вечер, облечен в блестящ халат на "Доджърс" - облекло, по-подходящо за 75-годишен мъж на прага на пенсия, съобщават Асошиейтед прес и Франс прес.

Пищното шоу в Лос Анджелис отбеляза края на северноамериканския етап от прощалното турне на Джон.

На сцената на стадион "Доджър" - домакин на две от най-емблематичните му шоута през 1975 г., британската поп звезда изнесе един "много специален и вълнуващ" концерт, излъчван на живо по стрийминг платформата Дисни плюс.

"Както знаете, спирам с турнетата и това ще е последният ми концерт в Америка и Канада", каза Елтън Джон, преди да изведе на сцената съпруга си Дейвид Фърниш и синовете им Закари и Илайджа, с които планира да прекарва повече време.

Британската мегазвезда има дългогодишна история на споделена любов с Лос Анджелис.

В началото на кариерата му, както е показано в биографичния филм "Рокетмен" (2019), Елтън Джон получава огромен тласък в САЩ, когато през 1970 г. изнася концерт в нощния клуб "Трубадур" в Западен Холивуд.

"Знаете ли какво? Станах известен първо в Америка", каза Елтън Джон в неделя. "Вие купувахте сингли и албуми, касети, компакдискове. И най-важното - купили сте билети за концертите", добави певецът.

През първата половина на 70-те години на миналия век Елтън Джон издава хитове - от "Your Song" до "Tiny Dancer", и усъвършенства екстравагантната си сценична персона.

Кулминацията на тази ера са двата незабравими концерта през 1975 г. на "Доджър", където той свири пред препълнен стадион в ушита по поръчка и украсена с пайети униформа на "Лос Анджелис Доджърс".

Като реверанс към миналото, Елтън Джон се завърна на сцената в неделя за бисовете, облечен в халат на отбора и с бейзболна шапка с перли.

"Ще бъдете добри едни към други, нали? И сбогом", каза Елтън Джон, преди да изпълни известното си парче "Goodbye Yellow Brick Road", на която е кръстено прощалното му турне.

По време на концерта, посветен на кариерата му, изпълнените от певеца хитове - от "Crocodile Rock" до "Candle In The Wind", бяха аплодирани възторжено от 55 000 фенове, които пееха заедно с него.

Вдъхновени от певеца, много от почитателите носеха емблематичните за певеца кожа около врата, слънчеви очила и изобилие от пайети. Някои вдигаха табели, за да му покажат, че са присъствали на десетки негови концерти. Други не криеха сълзите си.

"Много се радвам, че носите най-фантастичните костюми и сте били на толкова много представления", каза Елтън Джон.

Стрийминг платформата Дисни плюс наскоро започна да предава събития на живо и прави документален филм за Джон, който ще завърши с продължаващото му прощално турне "Farewell Yellow Brick Road".

От световната концертна обиколка все още предстоят 60 дати в Австралия, Нова Зеландия, Великобритания и Европа. С реализираните досега над 660 милиона долара турнето според "Билборд" е третото най-печелившо в историята.

Прощалната концертна обиколка на Елтън Джон започна през 2018 г., но беше отлагана нееднократно заради коронавирусната пандемия и операцията на тазобедрената става, която музикантът претърпя през есента на 2021 г. Турнето ще продължи през януари. Очаква се то да приключи през юли в Швеция.

Елтън Джон не изключва възможността за нови самостоятелни концерти след края на турнето през 2023 г. Поп звездата даде да се разбере, че приключва само с концертните обиколки, но не и с правенето на музика.

На шоуто му в неделя към певеца се присъединиха сънародничката му Дуа Липа за изпълнение на скорошния им дует "Cold Heart", след което и Кики Дий за класиката им "Don't Go Breaking My Heart".

"През 1975 г. тази жена беше тук с мен и изпяхме тази песен", каза Джон, докато извеждаше Дий. "Помолих я да дойде и да пресъздадем този невероятен момент".

Елтън Джон покани на сцената и американската певица Бранди Карлайл, както и дългогодишния си текстописец Бърни Топин, с когото работят заедно от 1967 г.

За да почете паметта на четиримата си колеги, сред които Джордж Майкъл, починали по време на кариерата му, Джон изпълни "Don't Let the Sun Go Down on Me".

След края на последната песен, Джон свали халата, показвайки друг пенсионерски костюм - зелено-червен анцуг, и се качи в малък, прозрачен асансьор, който го издигна нагоре. След това на огромен видеоекран се виждаше как той върви по път от жълти павета в далечината, съобщи БТА.

Концертът беше последният от три вечери на стадиона и по думите на Елтън Джон сто и третото му шоу в района на Лос Анджелис.

Много от музикантите на сцената са с него почти от самото начало, като барабанистът му от 1969 г. Найджъл Олсън и китаристът му от 1971 г. Дейви Джонстоун.