Бритни Спиърс си призна, че не помни сватбата си

First look at Britney Spears’ custom Versace wedding gown. pic.twitter.com/gasHMphK0z

И все пак съвсем наскоро Бритни Спиърс призна, че всъщност не се сеща да е присъствала на онова, в което официално каза "Да" на Сам Асгари, превръщайки се в негова законна съпруга. Своята изповед певицата направи в Инстаграм, само че впоследствие бързо я изтри от платформата, очевидно осъзнала как би могла да бъде приета тя от нейните над четиридесет и един милиона последователи, предава "Page Six". Въпреки това, медията успя не само да види думите ѝ, но и да ги разпространи. First look at Britney Spears’ custom Versace wedding gown. pic.twitter.com/gasHMphK0z — Couture is Beyond (@CoutureIsBeyond) June 10, 2022

19 years ago today. Britney Spears was the youngest celebrity to get her star on the Hollywood walk of fame. ⭐️💗✨ pic.twitter.com/TxEHLF9sKK