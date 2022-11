Как бе заловен Осама бин Ладен – истината от топ журналиста на CNN Крис Уолъс

Денят е 27 август 2010 г. Трима служители на ЦРУ искат лична среща с директора на службата Леон Панета. По време на тази тайна среща те споделят на Панета, че след почти десетилетие търсене може би са намерили най-издирвания човек в света. В “Обратно броене: Бин Ладен” (От Книгоиздателска къща “ТРУД”) журналистът Крис Уолъс представя вълнуващ разказ за последните осем месеца, довели до кулминационната мисия, когато Специалната военноморска група за развитие на военните действия, по-известна като Група шест на военноморските тюлени, се доближава до целта си.

“Леон Панета седи безмълвен. Всичко му се струва прекалено идеално. Един от висшите служители на ЦРУ току-що му е разказал за “крепост”, триетажна къща на края на задънена улица в заможен квартал в Аботабад, Пакистан. Панета заду- шава вълната надежда и вълнение. Не иска да споделя оптимизма си с никой друг в залата. Нито усмивка. Нито “Гепи”. Не още…” С много екшън, динамизъм, проследявайки събитията минута по минута Крис Уолъс предоставя нова информация, събрана от задълбочените му интервюта с централни фигури, включително адмирал Уилям Х. Макрейвън – ръководител на операцията в Пакистан, както и с директора на ЦРУ Панета, държавния секретар Хилари Клинтън, министъра на отбраната Робърт Гейтс, съветника по националната сигурност Том Донилон и двама членове на екипа, които участват в нападението, включително специалния оператор, който убива Осама бин Ладен.

“Обратно броене: Бин Ладен” е исторически трилър, изпълнен с интриги, екшън и нови данни за надпреварата за задържане и изправяне пред правосъдието на ръководителя на най-сериозната терористична атака в американската история.

КРИС УОЛЪС е водещ на CNN и на “Who is Talking to Chris Wallace?”, широкообхватна програма за интервюта по HBO Max. Преди това Уолъс е водещ на Fox News Sunday в продължение на осемнадесет години, където отразява всяко важно политическо събитие. Той е интервюирал множество американски и световни лидери, включително седем американски президенти, и е спечелил всяка голяма награда за новини за своите репортажи, включително три награди “Еми” и наградата Peabody. Aвтор e на бестселъра на New York Times на “Обратно броене: 1945 – Невероятната история на атомната бомба и 116-те дни, които промениха света”. МИЧ УАЙС е разследващ журналист в “Асошиейтед Прес” и носител на наградата “Пулицър”. През годините той е отразявал различни теми от военни нарушения, корупция по етажите на властта и корпоративни престъпления до срива на пазара за имоти и опасна медицинска апаратура. Той е и уважан писател и съавтор на девет книги.

Обратно броене: Осама бин Ладен

Крис Уолъс и Мич Уайс

Стр. 392

Цена: 25 лв.